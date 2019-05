Geld gestolen bij woninginbraak in Dr'compagnie

Publicatie: do 09 mei 2019 08.10 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Er is deze week ingebroken in een woning aan de Wiksel in Drachtstercompagnie. Bij de inbraak werd geld buitgemaakt.

De inbraak vond plaats tussen maandag 22.00 uur en dinsdag 12.00 uur. Er is aangifte bij de politie gedaan.