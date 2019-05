Politie durft GHB-verslaafde niet op te sluiten

Publicatie: wo 08 mei 2019 14.07 uur

LEEUWARDEN - De politie in Drachten heeft in januari een aan GHB verslaafde verdachte laten lopen. De vrouw was zo zwaar verslaafd aan de partydrug dat ze elk uur een slokje moest hebben. De politie achtte het niet verantwoord om haar op te sluiten. De Drachtster (24) moest woensdag voor de politierechter verschijnen op verdenking van diefstal. Ze zou op 14 januari bij vijf winkels in Drachten spullen hebben gestolen.

Tas laten staan

De Drachtster verscheen niet op de zitting van rechter Marijke Jansen. Ze had samen met een minderjarig meisje bij de Trekpleister, de Wibra, de Blokker, het Friese Schathuis en een kledingwinkel goederen gestolen. Het meisje werd bij de Trekpleister op heterdaad betrapt. De Drachtster werd in eerste instantie niet aangehouden, maar ze had haar tas laten staan. Beiden bekenden de diefstallen.

“Dossier waar de GHB uit knalt’

Het was een dossier waar volgends officier van justitie Ger Strootker de GHB-verslaving uit ‘knalde’. ‘Het is ongelooflijke troep’, aldus de officier. Strootker vond het jammer dat de Drachtster er niet was. Hij maakte zich zorgen. Hij eiste een werkstraf van 80 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf.

Keerpunt

De rechter kwam uit op de helft: 40 uur werkstraf en een week voorwaardelijk. Ook Jansen was bezorgd: ‘Laten we hopen dat dit als een keerpunt in haar leven gaat gelden’. De medeverdachte moest zich bij de kinderrechter melden. Zij kreeg een werkstraf van 60 uur waarvan de helft voorwaardelijk.