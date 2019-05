4 meter hoge kievitseieren langs de WÃ¢ldwei?

4 meter hoge kievitseieren langs de Wâldwei?

Publicatie: wo 08 mei 2019 11.50 uur

DRACHTEN - Een nest met kievitseieren van vier meter hoog. Het kunstwerk moet in 2020 een plek krijgen in Friesland. Drachtster kunstenaar Henk Hofstra en stichting It Broedsje, die deze week is opgericht, willen het kunstwerk realiseren.

Het is de bedoeling dat de mega 'ljipaaien' het debat over het veranderende Friese landschap wordt verbreed. De initiatiefnemers willen daarom dat 'It Broedsje' op een prominent plek in Friesland komt te staan. Een locatie tussen de Wâldwei en de Hempensermeerpolder zou het mooiste zijn. De eieren zijn dan zichtbaar voor het verkeer op de N31 en mensen kunnen er ook naartoe om ze van dichtbij te bekijken en aan te raken.

Het kunstproject 'It Broedsje' eert de kievitseieren en de kievit als icoon van Friesland en neemt geen stelling in de landschapsdiscussie, maar heeft wel als doel om de discussie over het snel veranderend landschap te verbreden. Het is de bedoeling dat het kunstwerk in de lente van 2020 geplaatst wordt.