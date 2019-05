Deze maand: Iepenloftspul in Oudega

Publicatie: di 07 mei 2019 16.25 uur

OUDEGA - Op 17, 18, 24 en 25 mei 2019 zal in Oudega het Iepenloftspul De Riedselman op de planken worden gebracht. Het is de derde keer dat Iepenloftspul wordt gehouden in het dorp. Zo'n 150 spelers en vrijwilligers werkten mee aan de voorstelling van dit jaar.

Regisseusse Brecht Wassenaar denkt dat alles nu bijelkaar komt. De spelers, de figuranten, de kinderen en muzikanten. Er wordt al een paar weken op locatie geoefend aan de Sânbuorren 1. De voorstelling is voor iedereen herkenbaar en gevuld met dans, muziek en humor.

Omschrijving van het stuk

De taskôger giet mei op de reis dy't Hattum Alleman, no bewenner fan in ferpleechhûs, makket op syk nei frijheid en aventoer. Hy komt úteinlik telâne yn it Aldegea dat doetiids noch in Gritenij wie. Wurdt hy mei iepen earmen ûntfongen of fynt men him in frjemde snaak dy't sa gau mooglik wer fuort moat?

Wat betsjut it foar in minske, sa as Hattum, om alles efter te litten wat bekend en dierber is en dan wjerstân en ûnbegryp tsjin te kommen. Slagget it de doarpsbewenners om harren eangst foar it ûnbekende los te litten en him te akseptearjen? It oplossen fan in riedsel komt deroan te pas om alles ta in goed ein te bringen.

Kaarten voor de voorstelling is te vinden op: www.deriedselman.nl