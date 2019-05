Renovatie oude spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen

ENGWIERUM - Het Wetterskip Fryslân is druk bezig met de renovatie van de historische spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen. De sluis krijgt een opknapbeurt zodat het weer jaren mee kan. Alle werkzaamheden zijn in het najaar van 2019 klaar.

Wat is er al gedaan?

Het Wetterskip heeft de elektrische en hydraulische installaties al vernieuwd. Een hydraulische installatie is een op oliedruk werkende installatie. Door sterke veroudering voldeden de oude installaties niet meer aan de huidige normen die worden gesteld. Met de aanpassingen in het hydraulische en elektrische onderdelen gaat de hele installatie weer minimaal 25 jaar mee. Het hart van de besturing is de computerbesturing. Deze gaat ongeveer 15 jaar mee en vernieuwen we als onderdelen niet meer leverbaar zijn.

Wat gebeurt er momenteel?

Op dit moment pakt het Wetterskip de voegen en het metsel- en schilderwerk aan. Dit is nodig voor het behoud én de uitstraling van de spuisluis. Later zullen ook nog de leuningen worden aangepakt.