Dode zeehonden aangetroffen op Amelander strand

Publicatie: di 07 mei 2019 09.12 uur

HOLLUM - Op Ameland zijn de afgelopen week meerdere dode zeehonden aangetroffen op het strand. Waardoor de dieren precies zijn gestorven is op dit moment onbekend.

Op het strand bij Hollum lagen zondag 5 mei drie dode zeehonden, waaronder een zeehondenpup. Ook woensdag 1 mei werd er een dode grijze zeehond aangetroffen op het Amelander strand. Deze zeehond is donderdag overgebracht naar de Universiteit voor Diergeneeskunde in Utrecht, waar de doodsoorzaak nader wordt onderzocht.

Een woordvoerder van de Universiteit kon maandagmiddag nog geen duidelijkheid geven over de doodsoorzaak van de zeehonden op Ameland. Het onderzoek loopt op dit moment. Zeehondencentrum Pieterburen laat in een reactie weten dat de doodsoorzaak van de zeehonden verschillende oorzaken kan hebben. De leeftijd, de afgelopen winter en de kou waar we momenteel mee te maken hebben. “Dat er nu in korte tijd meerdere zeehonden aanspoelen op Ameland is niet opmerkelijk”, zegt een woordvoerder van Zeehondencentrum Pieterburen.

“Het kan komen door de windrichting. Zeehonden die op zee sterven spoelen daardoor aan op Ameland, omdat de wind die kant opstaat”, aldus een woordvoerder. Volgens het Zeehondencentrum gaat het met de zeehondenpopulatie in het Waddengebied op zich goed en maakt Pieterburen zich op dit moment geen zorgen over de sterfte van zeehonden op Ameland. Het Zeehondencentrum wacht eerst ook het onderzoek van de Universiteit af naar de doodsoorzaak van de zeehonden.