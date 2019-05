Bestelbus en auto in botsing in Drachten

Publicatie: ma 06 mei 2019 18.46 uur

DRACHTEN - Op de Nachtegaalstraat in Drachten zijn maandag aan het begin van de avond twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van een rode Peugeot nam de bocht en kwam vervolgens in botsing met de zijkant van een bestelbus. Bij de aanrijding kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij.

De Peugeot is door berger Tolman weggesleept.

