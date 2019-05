'Groot Dokkum krijgt miljoen uit Achtkarspelen'

Publicatie: ma 06 mei 2019 18.45 uur

BUITENPOST - Naar verwachting zal de meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen instemmen met het besteden van bijna 1.3 miljoen euro aan de Regiodeal. Er is voor deze deal ruim 57 miljoen euro vanuit subsidies beschikbaar om de regionale economische structuur te versterken. Holwerd aan Zee krijgt minimaal 5 miljoen euro en 20 miljoen euro gaat naar de Versnellingsagenda. De voorwaarde is dat de vier regionale gemeenten samen 5.7 miljoen euro bijdragen.

Alleen de raad Achtkarspelen moet nog akkoord

gaan en de leden nemen donderdag a.s. het besluit.

Groot Dokkum

Tijdens de laatste raadsvergadering liet de heer Nicolai van de PvdA zich kritisch uit over de deal. Hij denkt dat het geld vooral naar 'groot Dokkum' en Holwerd aan Zee zal gaan: "Ik gun se alles mar net ten koste fan Achtkarspelen. Dat kinne wy ús net permitearje." Ook andere raadsleden uitten hun zorgen over het feit of er überhaupt ook geld in de eigen gemeente wordt geïnvesteerd.

Amendement moet Achtkarspelen erbij betrekken

Een aanvulling op het raadsvoorstel moet nu soulaas bieden. De coalitiepartijen (CDA, CU en GBA) en de FNP hebben in de afgelopen dagen een amendement voorbereid. Dit betekent dat - naar verwachting - een meerderheid van de raad 'voor' de Regiodeal zal stemmen. De vier partijen hebben 15 van de 21 raadszetels.

In het amendement wordt de volgende randvoorwaarde vastgelegd: "Regionaal evenwicht in de uitwerkingen van de businesscases." Deze zin moet ervoor zorgen dat niet alle miljoenen naar de regio 'groot Dokkum' gaan. Ook willen de partijen dat er geen grond of onroerend goed wordt aangekocht en moet er een jaarlijkse monitoring worden gepresenteerd.

De toelichting in het amendement is: "Door deze punten als beslispunten op te nemen zorgen we ervoor dat er een evenwichtige verdeling komt van de regiodeal. Door geen nieuwe gebouwen neer te zetten voorkomen we leegstand over enkele jaren en de versnellingsagenda is juist bedoeld om verbinding tussen verschillende instanties te maken ter versterking van de economische structuur."