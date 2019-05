Echtpaar Kerkstra-Helfrich 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 06 mei 2019 15.37 uur

DRACHTEN - Maandag is het 65 jaar geleden dat Kornelis Kerkstra en Klaske Helfrich in het huwelijk traden. Om 10.00 uur bracht burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland een bezoekje aan het echtpaar om hen te feliciteren. Hij bracht een kopie van de trouwacte uit die tijd mee.

Kornelis Kerkstra werd geboren op 25-1-1930 te Rottum en woont nu nog zelfstandig in Gorredijk. Waar hij zijn eigen tuin nog onderhoud, en nog naar

de kaartclub gaat om te klaverjassen. In zijn werkzame leven was hij eerst bij de boer, en is later de bouw in gegaan als dakdekker in de breedste zin van het woord. Van zink tot koper en leien leggen, en dat was een koud beroep.

Klaske Helfrich geboren 11-11-1927 op De Veenhoop en was na haar schooltijd werkzaam op de boerderij van haar ouders en tevens hielp ze bij de bakker. Zij verblijft al enige tijd in Bertilla waar ze goed wordt verzorgd.

