Pick-up vliegt over de kop: Centrale As afgesloten

Publicatie: ma 06 mei 2019 06.55 uur

FEANWâLDEN - De Centrale As richting Dokkum is maandagochtend urenlang afgesloten geweest voor het verkeer nadat er een ongeluk plaats had gevonden. Het eenzijdige ongeval gebeurde omstreeks 6.45 uur tussen de ovonde van Hurdegaryp en de afslag Feanwâlden.

De bestuurder van de pick-up (die richting Drachten reed) kwam rechts in de berm terecht. De bestuurder corrigeerde en vloog vervolgens over de vangrail naar de andere zijde van de weg. Op deze weghelft kwam het voertuig midden op de weg op de zij tot stilstand.

De politie en drie ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Er zaten drie mensen in de pick-up. De bestuurder is gewond overgebacht naar het ziekenhuis. De weg werd vanwege de afhandeling van het ongeval afgezet en het verkeer werd bij de ovonde van de Centrale As gehaald. In de omgeving van Quatrebras ontstond een verkeerschaos omdat al het verkeer omgeleid werd via de oude route over de Woudweg door Feanwâlden.

Berger Boersma heeft rond 8.30 uur het voertuig weggesleept. Daarna was het tijd om de weg schoon te maken. Omstreeks 9.30 uur werd de weg weer vrijgegeven. Aan beide kanten was vervolgens één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Er is direct begonnen met het vervangen van de beschadigde vangrail.

