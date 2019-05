5 mei in EarnewÃ¢ld: Keep them Rolling en Lancaster

5 mei in Earnewâld: Keep them Rolling en Lancaster

Publicatie: zo 05 mei 2019 19.06 uur

EARNEWâLD - Zondag 5 mei stond in het teken van de Tweede Wereldoorlog. In het centrum van Earnewâld stonden enkele origele legervoertuigen opgesteld van de club 'Keep them Rolling'. Bij deze unieke voertuigen zat de schrijver van het boek de Lancaster crash, de heer Jan Bergsma.

Bergsma vertelde over de crash maar ook over de andere vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog in de Alde Feanen zijn neergestort.

In het bezoekerscentrum van Nationaal Park de Alde Feanen was de expositie over de crash geopend. Verder was er vanaf het bezoekerscentrum 4 keer een afvaart naar het oorlogsmonument met een gids.

