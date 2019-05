Snelle coureur (39) 'bevrijd' van rijbewijs

Publicatie: zo 05 mei 2019 18.15 uur

ENGWIERUM - Een 39-jarige automobilist moest op deze Bevrijdingsdag zijn rijbewijs bij de politie inleveren. De man reed even voor 17.00 uur met 140 km/u over de Saatsenwei in Engwierum.

Een agent van het Team Verkeer registreerde de snelheid van de inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân. Hij reed 140 km/u terwijl op de Saatsenwei een maximumsnelheid van 80 km/u geldt. De man werd staande gehouden en het rijbewijs werd ingevorderd.