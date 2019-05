Huis van de maand: Vogelzang 58 in Drachten

Publicatie: zo 05 mei 2019 17.55 uur

DRACHTEN - Aan een van de meest authentieke straten van Drachten staat deze karakteristieke halfvrijstaande woning met uitbouw aan de achterzijde en achtergelegen plaats met een mooi uitzicht op het Drachtster Lyceum, gelegen in het centrum van Drachten.

De indeling van deze woning is als volgt:

Entree, hal met meterkast, heerlijke grote woonkamer van ca. 42 m2 met openhaard, open keuken met een nette keukenopstelling, daklicht en achterentree, badkamer met ligbad, douche, hangcloset en wastafelmeubel, cv-kast met witgoedaansluitingen en cv-opstelling.

Eerste verdieping: overloop met bergruimte en aansluitend een kinderslaapkamer aan de voorzijde en een ruime ouderslaapkamer met inbouwkasten aan de achterzijde.

Tweede verdieping: middels vlizotrap te bereiken bergzolder.

Achter het huis bevindt zich de plaats met overkapping om bijvoorbeeld de fietsen te stallen.

Het woonhuis is gebouwd in ca. 1900. In 2005 is het aan achterzijde uitgebouwd, in deze uitbouw zijn de keuken en badkamer gesitueerd. Het is voorzien van dubbel beglazing. Verwarming vindt plaats door een cv-ketel van Vaillant uit 2003. Het is voorzien van dubbele beglazing.

Een heerlijke plek om te wonen met het centrum van Drachten om de hoek en op korte afstand van goede uitvalswegen.

