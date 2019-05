Keuken loopt rookschade op bij 'vlam in de pan'

Publicatie: zo 05 mei 2019 15.14 uur

HURDEGARYP - Bij een bewoner aan de Anthony Fokkerstraat in Hurdegaryp is op Bevrijdingsdag brand ontstaan in de keuken. Even voor 14.39 uur sloeg de 'vlam in de pan' en stond de keuken vol rook.

De brandweer van Gytsjerk was snel ter plaatse maar keerde uiteindelijk onverrichterzake terug naar de kazerne. De keuken liep door de brand schade op.