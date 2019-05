Dino bezoekt kermis in Gorredijk

Publicatie: za 04 mei 2019 21.46 uur

GORREDIJK - Gespannen kindergezichtjes zaterdagmiddag op de voorjaarskermis in Gorredijk. Er een zou een 'dinosaurus' op bezoek komen en om klokslag 15 uur was het zover.

Dinosaurus van Dinoland kwam het kermisterrein oplopen om zich tussen de mensen te vervoegen. Een ieder kon met de dino op de foto en het was soms door de drukte wat dringen om vooraan te komen. Na twee uur ging de Dinosaurus weer huiswaarts en kon de kermis in Gorredijk terugkijken op een drukke en geslaagde zaterdagmiddag in Gorredijk.

FOTONIEUWS