Kat springt van dak als schrik van brandweerladder

Publicatie: za 04 mei 2019 21.17 uur

BURGUM - Zaterdag aan het einde van de middag werd de brandweer van Burgum gealarmeerd voor een kat welke vast zat op een dak. De bewoners van de Dr. B. Hornstrasingel in Burgum zagen de kat zitten en besloten om 16.20 uur de hulpdiensten te bellen.

De brandweerlieden hebben een trap tegen de woning gezet en de kat schrok hiervan en sprong vervolgens in een boom in de voortuin van de buren. Omdat de boom een stuk lager was, werd de kat uit de boom gejaagd met een bezem. Nadat de kat uit de boom sprong, is hij gevlucht. Het dier raakte niet gewond.