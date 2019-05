Omwonenden blussen coniferenbrand

Publicatie: za 04 mei 2019 11.08 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is zaterdag om 10.22 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er een coniferenhaag in brand was gevlogen. De bewoners hebben zelf de brand weten te blussen.

De ter plaatse gekomen brandweer is langs gekomen voor controle. Na vier minuten kon de brandweer retour naar de kazerne. De brand ontstond omdat de bewoner een sigaret had weg gegooid in de coniferenhaag.

