Getuige belt politie als dronken man in auto stapt

Publicatie: za 04 mei 2019 08.35 uur

LEEUWARDEN - Een dronken 63-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel is vrijdagavond door de politie betrapt dankzij een getuige. Deze belde de politie nadat de man op het Johannes Kolfplein in Leeuwarden in de auto was gestapt.

Naar aanleiding van de melding is de politie gaan zoeken en agenten troffen de man rond 20.15 uur aan op de Wynserdyk onder #Oentsjerk. De 63-jarige bestuurder bleek duidelijk onder invloed te zijn en blies aan het bureau 840 ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en via het CVOM (=ZSM voor verkeer) krijgt hij een dagvaarding om voor de politierechter te verschijnen op 25-07-19.