Dronken Drachtster automobilist rijdt op fietspad

Publicatie: za 04 mei 2019 08.31 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige automobilist uit Drachten is vrijdagnacht door de politie aangehouden nadat hij over het fietspad in Leeuwarden reed. Agenten zagen de man rond 0.35 uur rijden op het Vliet waarbij hij gebruik maakte van het fietspad.

Tevens bleek de man onder invloed te zijn van alcohol. Aan het bureau blies hij 640 ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en hij kreeg rijverbod van 7 uren opgelegd. Er is proces-verbaal opgemaakt.