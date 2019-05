Rechtbank gunt harddrugsdealer herkansing

LEEUWARDEN - Een 37-jarige Drachtster die in 2016, 2017 en 2018 in verschillende periodes heroïne, cocaïne, ketamine, speed en xtc heeft gedeald, krijgt van de Leeuwarder rechtbank een kans zich te bewijzen. Veertien dagen geleden zei de man dat zijn dochtertje hem tegenwoordig op het rechte pad houdt en dat hij iets van zijn leven wil maken. De man heeft volgens de rechtbank ‘diverse serieuze stappen ondernomen om zijn leven op de rit te krijgen’.

Schulden oplossen

De Drachtster doorloopt een traject dat hem uiteindelijk een baan als schilder op gaat leveren. De rechtbank legde hem een drugsverbod op. Hij komt onder toezicht van de reclassering en hij moet meewerken aan het oplossen van zijn schulden. De man dealde om zijn financiële problemen het hoofd te bieden. Hij verkocht verschillende soorten harddrugs, maar GHB was hij pertinent op tegen. Hij had gezien wat de partydrug met mensen doet.

Op heterdaad betrapt

‘Dat wil ik de mensen niet aandoen’, had hij bij de politie verklaard. Hij werd op 4 oktober vorig jaar op heterdaad betrapt tijdens een drugsdeal. De rechtbank legde een gevangenisstraf op die gelijk is aan het voorarrest – 41 dagen- plus 450 dagen celstraf voorwaardelijk. De officier van justitie had ongeveer dezelfde straf geëist, plus een werkstraf van 150 uur.