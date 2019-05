Rechtbank: onderzoek dodelijk ongeval onvolledig

Publicatie: vr 03 mei 2019 18.09 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft vrijdag geen vonnis gewezen in de rechtszaak van een dodelijk ongeval in Gorredijk. Een 59-jarige taxichauffeur uit Bontebok stond twee weken geleden terecht. De man botste op 21 november 2017 op ‘t Kiemke in Gorredijk met zijn taxi op de auto van een 56-jarige vrouw uit Lippenhuizen. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Ze kwam was vanaf de uitrit van het tuincentrum de weg opgereden.

De officier van justitie oordeelde dat de taxichauffeur te hard heeft gereden. Op basis van de gegevens van de airbagmodule van de taxi, een Hyundai, zou blijken dat de verdachte 65 kilometer per uur moet hebben gereden. Ter plaatse is 30 kilometer het maximum. Op basis van een computersimulatie, die aan de hand van de aangetroffen sporen op het wegdek is gemaakt, kwam een lagere snelheid uit de bus.

De rechtbank wil meer weten over de snelheid van beide auto’s. Zo moet er onderzoek gedaan worden naar de betrouwbaarheid van de gegevens van de airbagmodule van de Hyundai. Ook wil de rechtbank beter geïnformeerd worden over de snelheid van beide voertuigen op basis van de schade aan de voertuigen en de eindpositie van de auto’s ten opzichte van de plek waar ze op elkaar botsten. De zaak werd doorverwezen naar de rechter-commissaris. De officier eiste twee weken geleden een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden.