Politie gaat vervolgen in Dokkumer kopschop-zaak

Publicatie: vr 03 mei 2019 10.18 uur

DOKKUM - De politie gaat over tot vervolging van een 23-jarige Dokkumer. De man wordt verdacht van het geven van een kopschop tijdens de Koningsnacht op de Markt in Dokkum. De kopschop kwam in het nieuws nadat er een video was gepubliceerd van de mishandeling. Op de video is te zien hoe de 23-jarige man uit Dokkum een kopschop uitdeelt aan een man die op de grond ligt.

De politie laat weten dat zij na de ruzie ter plaatse zijn geweest op de Markt. Er wilde niemand aangifte doen en het was de agenten niet duidelijk wat er precies was gebeurd. De namen van de betrokkenen werden genoteerd en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

Na het zien van de video heeft de politie besloten om een onderzoek te beginnen. Deze week werd de 23-jarige jongeman uit Dokkum als verdachte gehoord. Vier anderen ( 27 jaar, Damwâld, 23 jaar, gemeente Dantumadiel, 24 jaar, Kollumerzwaag en 23 jaar, Dokkum) hebben als verdachte van de vechtpartij een verklaring afgelegd. Allen zijn in overleg met het Openbaar Ministerie inmiddels in vrijheid gesteld.

Geen aangifte

Ondanks dat er geen aangifte is gedaan, heeft de politie in overleg met het Openbaar Ministerie besloten om ambtshalve te gaan vervolgen. Zodra het onderzoek is afgerond, zal Justitie besluiten hoe de zaak verder wordt afgehandeld via de rechtspraak.