Slachtoffer cafÃ©ruzie K'zwaag blind aan Ã©Ã©n oog

Slachtoffer caféruzie K'zwaag blind aan één oog

Publicatie: do 02 mei 2019 15.10 uur

LEEUWARDEN - Het had een feestelijke avond moeten worden in café Prins in Kollumerzwaag, dat op 24 november na een sluiting van enkele maanden weer de deuren voor het publiek had geopend. In plaats daarvan eindigde de heropening in mineur na een vechtpartij waarbij een van de betrokkenen ernstig – en vrijwel zeker blijvend- oogletsel opliep. Het slachtoffer, een toen 24-jarige inwoner van Kollumerzwaag, had klappen gekregen van een 22-jarige Anjumer. Die moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden.

‘Iemand halfdood slaan’

Een getuige zag dat het slachtoffer zo hard werd geslagen dat hij vier tot zes meter verderop belandde. Diezelfde getuige noemde het een actie ‘zoals je alleen maar in een film ziet: iemand halfdood slaan’. Er werd zo hard geslagen dat het geluid van de klappen boven de muziek uitkwam. Het oog van het slachtoffer was uit de oogkas geslagen. De man is naar het ziekenhuis in Drachten gebracht, waar hij met spoed werd geopereerd.

Aansteker in de hand

Ondertussen heeft hij alweer twee operaties achter de rug en het eind is nog lang niet in zicht. Wel is zeker dat zijn gezichtsvermogen aan het rechteroog nooit meer honderd procent zal zijn. Hij wilde een ruzie sussen tussen een groepje Anjumers en een groep uit Kollumerzwaag. Op camerabeelden was te zien dat de Anjumer iets in de hand had, waarschijnlijk een aansteker. Maar het is ook mogelijk dat hij het slachtoffer met een zegelring heeft geraakt.

Bierglas omgestoten

Hij wist het zelf niet meer. ‘Het ging allemaal zo vlug’, zei hij meermaals. Hij wilde zijn broer helpen die ruzie had met een andere cafébezoeker. De ruzie was ontstaan omdat iemand een bierglas had omgestoten. Het slachtoffer had graag gezien dat de Anjumer contact met hem had gezocht. Bij het voorlezen van de slachtofferverklaring noemde hij het ‘erg laf’ dat de verdachte hem nooit heeft opgezocht. De Anjumer zei dat het hem door de politie was ontraden.

20.000 euro smartengeld

De reclassering wil een in een gesprek bemiddelen, de Anjumer gaf aan dat hij daaraan mee wil werken. Het slachtoffer wil 20.000 euro smartengeld en bijna 900 euro voor andere kosten van de Anjumer. De man kan ook nog een forse schadeclaim van de verzekeraar van het slachtoffer tegemoetzien. Officier van justitie Roelof de Graaf eiste tien maanden cel plus vijf maanden voorwaardelijk. ‘Ik kan niet om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heen. Anders zou ik onvoldoende recht doen richting het slachtoffer en richting de maatschappij’, aldus de officier.

De rechtbank doet op 16 mei uitspraak.