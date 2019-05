Genieten van AndalusiÃ« met La Casita vakantiehuizen

Genieten van Andalusië met La Casita vakantiehuizen

LEEUWARDEN - Wil jij genieten van de Spaanse zon en in het bijzonder aan de Costa del Sol? Dit gedeelte van de Spaanse kust heeft zijn naam niet gestolen: het aantal zonuren per jaar is hier enorm en het aantal mm regen per jaar is er zeer laag. En wist je dat in augustus het zeewater tot 23°C kan oplopen? Met andere woorden: deze streek rond Malaga heeft één van de aangenaamste klimaten die je je kunt voorstellen. Als je daarbij ook nog eens heerlijk wilt verwend worden met een verblijf in een luxe villa Zuid Spanje, dan beleef je de vakantie waar je al lang van droomt.

Kies voor een luxe vakantieverblijf

In de omgeving van Malaga vind je een groot aanbod verblijven. Het Nederlandse Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor glamping Spanje waarbij een verblijf in een tent zo luxe kan zijn dat je er een stenen woning voor aan je voorbij laat gaan. Of je kiest voor een klein maar luxueus tweepersoons appartement. Je vindt er ook hemelse chalets en villa's met zwembad in een prachtige landelijke omgeving met onvergetelijke uitzichten. Of je kiest voor een authentieke Spaanse ranch met luxe vakantiewoningen: gemoedelijk, kindvriendelijk en vooral rustig. Of je nu een hele dag aan je privé-zwembad ligt, of je gaat op stap naar zee of naar een stad, Andalusië is puur genieten. Het leven gaat er langzamer, de inwoners zijn luidruchtig maar vriendelijk, het eten is er lekker en de wijn ook. Je vindt gegarandeerd een bodega (wijnhuis) waar je je wijn voor je wijnklimaatkast of wijnkast thuis kunt uitkiezen. Tijdens een vakantie Andalusië doe je vitamines op voor de rest van het jaar.

Wat te doen in de omgeving van Malaga?

Malaga is zeker het bezoeken waard met zijn Alcazaba (Moors fort), het kasteel, Romeins theater en zijn kathedraal. Maar de omgeving van Malaga biedt nog veel meer.

Wil je een spectaculaire wandeltocht? Kies dan voor de Caminito del Rey. Een unieke ontdekking van de El-Chorro kloof bezorgt jou onvergetelijke herinneringen. Wel goed op voorhand reserveren!

Het stadje Ronda (100km van Malaga) is een echte topper. Dit prachtige stadje is bekend om zijn 'Puente Nuevo': een brug over de diepe kloof El Tajo. Ronda Spanje bezoek je de Plaza de Toros (stierenarena) en geniet je van prachtige uitzichten op de omgeving.

Wil je naar zee? Dan kun je bijvoorbeeld Fuengirola bezoeken. Het ligt op zo'n 35km van Malaga. Naast zijn 8 km zandstrand is Fuengirola een heerlijke stad om in rond te kuieren. Bezoek het Castillo Sohail, een voormalig Moors verdedigingsfort waar je nu wat cultuur kunt opsnuiven rond de Fenicische en Romeinse periode. Op de Plaza de la Constitucion vind je de kerk Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Het is een echte parel. Beleef op datzelfde plein de echte Spaanse sfeer, zeker na zonsondergang. Dan kun je er met gezellige verlichting genieten van live muziek. Een leuke activiteit voor de kinderen is een bezoek aan het biopark: een dierentuin die in het centrum van de stad ligt. Het valt dus perfect met jouw ontdekking van Fuengirola te combineren.



Iets heel anders? Colombia!

La Casita verhuurt in dezelfde landelijke sfeer als rond Malaga een vakantiehuis in Colombia nabij de metropool Medellin, slechts 15 minuten van het internationale vliegveld van Medellin.

Houd je van de minder gebaande paden, terwijl je het toch prettig vind in je eigen taal een aanspreekpunt te hebben, kijk dan voor een comfortabele uitvalsbasis in zuid Amerika op Medellin. Geniet van een vakantie Colombia met La Casita reizen!