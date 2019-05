Drachtster (34) had sekscontact met meisje van 13

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Drachtster die via de chatsite Kik en via Snapchat contact had met een 12-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam, is donderdag bij de rechtbank in Leeuwarden een celstraf van een half jaar plus een half jaar voorwaardelijk geëist. De Drachtster had seksueel getinte gesprekken met het meisje en wisselde naaktfoto’s uit met haar. Ook heeft hij haar ertoe aangezet seksuele handelingen bij zichzelf te plegen, soms met voorwerpen zoals een wc-borstel.

Dicht bij ‘grooming’

De zaak kwam volgens officier van justitie Roelof de Graaf heel dicht bij wat juridisch ‘grooming’ wordt genoemd. Daarvan is sprake wanneer een volwassene zich voordoet als leeftijdgenoot van een minderjarige, met als uiteindelijk doel seksueel contact te hebben. Hoewel de Drachtster er dichtbij is geweest, er zou over gesproken zijn om elkaar in een hotel te ontmoeten en ook heeft hij het meisje bijna een keer echt ontmoet, was het volgens de officier toch allemaal net te weinig om van grooming te kunnen spreken.

Taakstrafverbod

Ook heeft de Drachtster nooit zijn werkelijke leeftijd verzwegen. Toch eiste De Graaf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In dit soort zaken -zedendelicten- geldt het zogeheten ‘taakstrafverbod’ en mag de rechter volgens de wet niet enkel een werkstraf opleggen. De zaak speelde in 2016. In september van dat jaar ontdekte de moeder dat het meisje via chatsites contact had met maar liefst acht mannen, waarvan in elk eentje volwassen was, de verdachte.

Vaderlijk type

Hij had de rol van een vaderlijk type, gaf adviezen aan het meisje, dat op allerlei vlakken problemen had. Maar ondertussen hadden de chatgesprekken ook een sterk seksueel getint karakter en wisselden de twee naaktfoto’s uit en foto’s waarop ze seksuele handelingen bij zichzelf pleegden. De verdachte zat zelf indertijd in een isolement, hij was aan het vereenzamen en hij dronk veel.

Gewoon geilheid

De grote vraag was volgens de officier of de man zich echt het lot aantrok van het kwetsbare slachtoffer met haar problemen. ‘Of was het gewoon geilheid van verdachte?’, aldus De Graaf. Hij concludeerde dat het een combinatie van beide factoren was. ‘Maar uiteindelijk heeft de geilheid de boventoon gevoerd. De chats liegen er niet om’. De man had haar beloofd dat ze voor haar verjaardag een vibrator uit mocht kiezen.

Met poppen spelen

De Graaf: ‘Dit is eigenlijk misselijkmakend. Op die leeftijd zou ze eigenlijk nog met poppen moeten spelen’. Het meest stuitende vond de officier dat het meisje zich naderhand tijdens het verhoor bij de politie schuldig voelde. ‘Dat is de wereld op zijn kop’. De politie telde in de telefoons van het meisje en de verdachte ruim 1100 sms-berichten. De man heeft tijdens vakanties beltegoed voor haar gekocht omdat de wifi slecht was op de camping waar ze verbleef. De man is inmiddels in therapie gegaan en hij heeft zijn drankgebruik aangepakt.

De Leeuwarder rechtbank doet op 16 mei uitspraak.