Man rijdt veel te hard in verband met enkelband

Publicatie: do 02 mei 2019 11.46 uur

HURDEGARYP - De politie hield woensdag een 51-jarige automobilist uit de gemeente Dantumadiel aan omdat hij op de rondweg van Hurdegaryp (N355) 138 kilometer per uur reed.

De man had haast omdat hij op tijd thuis moest zijn in verband met een enkelband. Als hij te laat thuis was, gaat er een alarm af. Tijdens de aanhouding werd duidelijk dat hij ook alcohol had genuttigd. Hij blies op het politiebureau net onder de grens voor een rijverbod, maar kreeg wel een boete.