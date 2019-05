Dorpsbelangen wil 'pauze' voor komst Sanjesfjild

Publicatie: wo 01 mei 2019 10.41 uur

OENTSJERK - Dorpsbelangen Oentsjerk wil dat de gemeente Tytsjerksteradiel de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Sanjesreed in Oentsjerk 'on hold' zet. Het plan is 10 jaar oud en er werd 10 jaar lang niets gedaan totdat het plan recentelijk uit de ijskast werd gehaald. Dorpsbelangen wil nu er een nieuw plan komt waarbij 'van onderop' iedereen wordt betrokken zodat er een besluit valt waar alle partijen achter staan.

Op dit moment is de verwachting is dat in juni door de gemeenteraad

een besluit wordt genomen. Dorpsbewoners en Dorpsbelangen Oentsjerk werden bij de ontwikkeling van de 'nieuwe plannen' niet betrokken. Aanwonenden kwamen in verweer. En ook elders uit het dorp kwamen geluiden van voor- en tegenstanders. Vijftien zienswijzen werden ingediend vanuit verschillende geledingen, zowel binnen als buiten het dorp.

In Oentsjerk liepen de gemoederen op en tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 11 april werd dit nogmaals helder. "Dit kan en moet anders", vindt Dorpsbelangen. Door alle gesprekken die hebben plaatsgevonden is duidelijk geworden dat er 10 jaar later andere ideeën zijn over de wenselijkheid van een bedrijventerrein. Er wordt hierbij gedacht aan verkeersveiligheid, recreatieve belangen, landschappelijke belangen, milieu-aspecten en de belangen van aanwonenden.

"Dit vraagt om het voeren van een open gesprek van onderop, om zo met elkaar tot een oplossing te komen. Een gesprek tussen aanwonenden, andere dorpsbewoners, betrokken ondernemers, zakenclub, wethouder, raadsleden en Dorpsbelangen. Met ondersteuning van Doarpswurk. Een gesprek, waarin iedereen bereid is om naar elkaar te luisteren en we bereid zijn om onze meningen te herzien als er nieuwe inzichten ontstaan. Een gesprek waarmee we tot een gedragen besluit willen komen." zo laat Dorpsbelangen Oentsjerk weten.

Dorpsbelangen Oentsjerk roept wethouder Gelbrig Hoekstra op om de huidige plannen 'on hold' te zetten om vervolgens gezamenlijk in gesprek te gaan.