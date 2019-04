Lemster (55) verdacht van lokken van 11 kinderen

Publicatie: di 30 april 2019 11.11 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige inwoner van Lemmer zit al zo’n vijf maanden vast omdat hij vorig jaar in verschillende plaatsen in Friesland geprobeerd zou hebben kinderen in een bestelbusje te lokken. Dinsdag diende een zogeheten pro forma-zitting bij de Leeuwarder rechtbank.

Bedrijfsbus

Tijdens die zitting werd duidelijk dat de Lemster tussen 21 maart en 26 november vorig jaar in Damwâld, Ee, Doniaga, Exmorra, Sexbierum, Franeker, Balk, Spanga, Lemmer en Nijland elf kinderen – jongens en meisjes – in de leeftijd van 9 tot 13 zou hebben aangesproken en geprobeerd zou hebben in een bedrijfsbus te lokken.

Psychologisch onderzoek

Begin november zou hij ontuchtige handelingen hebben gepleegd bij een negenjarig meisje. De man weigerde in eerste instantie mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Volgens zijn advocaat wil hij nu wel meewerken aan het opstellen van een psychologisch rapport.

Elektronisch toezicht

De advocaat wil dat de reclassering onderzoek doet naar de mogelijkheid van elektronisch toezicht. Volgens haar valt de detentie haar cliënt zwaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 9 juli.