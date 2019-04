Zedenzaak: scoutingleider al maanden vast in cel

Publicatie: di 30 april 2019 08.57 uur

DRACHTEN - Een 20-jarige leider van luchtscouting De Drones uit Drachten zit al sinds juli 2018 vast vanwege een zedenzaak. Alle ouders werden op 31 juli 2018 ingelicht over de zedenzaak. In een brief werd gemeld dat de 20-jarige man uit Feanwâlden onder meer verdacht wordt van het bezit en verspreiden van kinderporno en ontuchtige handelingen. "De desbetreffende ouders zijn al door de politie op de hoogte gesteld" zo schreef de voorzitter destijds.

De LC meldt dinsdag dat de verdachte zelf materiaal heeft gemaakt en verspreid. Hij wordt verdacht van het maken van foto's en video's van drie meisjes van de scoutingclub. De ontuchtige handelingen zouden buiten de club hebben plaatsgevonden. De vrijwilliger is direct door het bestuur op non-actief gezet. In juni is de eerste pro-forma zitting.