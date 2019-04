N381: blok op de weg gegooid, auto's beschadigd

Publicatie: di 30 april 2019 07.53 uur

DONKERBROEK - Een zestal auto's is maandagavond beschadigd geraakt door vandalisme bij Donkerbroek. Vanaf de weg boven de tunnel in de N381 werd o.a. een markeringsblok in de tunnelbak op het wegdek gegooid.

Later werden het blok, delen van een mobiele wegafzetting en diverse bierflesjes op de weg aangetroffen. De politie zoekt getuigen van het voorval. Het incident vond plaats rond 23.00 uur. Vier van de zes auto's moesten door een berger worden weggesleept.