10% korting op laptops: OkÃ©-PC 25 jaar

10% korting op laptops: Oké-PC 25 jaar

Publicatie: zo 28 april 2019 23.00 uur

BURGUM - Computerwinkel Oké-PC bestaat 25 jaar en dat mag gevierd worden. Daarom zijn er dit jaar iedere maand leuke acties. Hou ook de facebook-pagina in de gaten voor nieuws.

In de hele maand mei 10% kassakorting op alle laptops!

De korting wordt verrekend aan de kassa in onze winkels in Burgum en Dokkum. In de winkel, op folders en de website ziet u dus de originele prijs zonder korting.

Over Oké-PC

Oké-PC heeft twee vestigingen, in Burgum en in Dokkum. Op beide locaties is er ruime keus in nieuwe en gebruikte computers en laptops en een snelle en vakkundige technische dienst.

Nieuw!

Neem een virtueel kijkje in 3D in Oké-PC in Burgum en Dokkum!

Over Oké-groep

Oké-PC is onderdeel van de Oké-groep. Met zo’n 25 medewerkers is er veel kennis en mankracht op het gebied van ICT en telecom. Andere activiteiten van de Oké-groep zijn onder meer Oké-IT-services (cloud-, backup- en ICT-dienstverlening), Oké-telecom (IP-telefonie en mobiel), Oké-repair (B2B reparatiedienst) en Oké-webapps (ontwikkeling van maatwerk webapplicaties).

Contactinformatie

winkel Burgum: Westersingel 49A, 9251 HG Burgum, 0511-200200

winkel Dokkum: Aalsumerpoort 10, 9101 JL Dokkum, 0519-200200

website: https://okepc.nl

Facebook: https://facebook.com/okepc