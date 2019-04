'Woningnood Burgum is gevolg tunnelvisie T-diel'

Publicatie: zo 28 april 2019 12.10 uur

BURGUM - "Op dit moment stagneert de woningbouw in Burgum vanwege een tunnelvisie van de gemeente" dat schrijft makelaar Jaap Kingma in zijn visie over de woningmarkt in Burgum. Hij publiceerde deze onlangs op zijn website.

Vooral onder de starters en doorstromers is er in Burgum een grote behoefte aan een woning. Als er toch een woning op de markt komt, wordt deze binnen 'no-time' verkocht voor de vraagprijs of meer. "En dat leidt weer tot boze telefoontjes van mensen die het idee hebben dat ze geen kans krijgen" zo weet Jaap Kingma. "Als makelaars moeten wij in het dorp concluderen, dat we vaker en vaker gebeld worden door zoekers en aspirant kopers en dat men steeds gefrustreerder raakt door het gebrek aan woningen."

Villawijk De Warren (of niets)

"Op dit moment focust de gemeente op De Warren zonder enig behoefteonderzoek, inventarisatie, toetsing aan de beleidsdoelstellingen en mogelijk elders aanwezig en beschikbare locaties." zo schrijft Jaap Kingma. De Warren wordt een mini-dorp van dure woningen aan het water in de weilanden tussen Burgum en Suwâld. Het college van B&W bestrijdt deze gedachte maar de woonwijk zal geen voorzieningen hebben. De scholen en winkels liggen op 3 kilometer afstand. Ook de bouw van een huis valt duurder uit. "Woningbouw in De Warren is, gelet op locatie (laag veegebied) en infrastructuur substantieel duurder dan de reeds bestaande inbreidingsgebieden."

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bracht raadslid Berber van Zandbergen (GroenLinks) De Warren ook ter sprake. Zij krijgt het gevoel van "It sil sa, it moat sa, it giet sa". Dat is het geluid van burgers die ze hoort vanuit de samenleving. Voor andere bouw-initiatieven is geen ruimte: "'Nee, we gaan bouwen in De Warren' aldus de wethouder" meldde Van Zandbergen. De wethouder kon haar niet van repliek dienen. Andere vragen over het aankooproces van de grond en een 'zoek geraakt' archiefstuk zal wethouder Hoekstra schriftelijk beantwoorden.

Waarom geen nieuwbouw in Burgum?

In het bestemmingsplan zijn voor Burgum meerdere plekken aangemerkt waar nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Het is onduidelijk waarom deze locaties buiten beschouwing worden gelaten. De gemeenteraad moet deze zomer een besluit nemen over de woonvisie waarbij het voor Burgum alleen gaat om te kiezen vóór of tegen De Warren.

Op de afbeelding laat Jaap Kingma zien waar er nog gebouwd kan worden in Burgum. "De sterren geven de vier inbreidingsmogelijkheden aan, de centrum locatie welke nu nog bebouwd is buiten beschouwing latend. De rode driehoek is een door ons voorgesteld alternatief inbreidingsplan met verplaatsing van voetbalvelden." De grond op de driehoek is van een ondernemer. Wethouder Hoekstra liet deze ondernemer eerder al weten dat er op zijn locatie nooit gebouwd zal gaan worden en dat De Warren de aangewezen plek is (mits raad akkoord gaat).

Zorg om vergrijzing

Makelaar Jaap Kingma denkt dat de gemeente het zelf in de hand heeft om de toenemende vergrijzing te stoppen. Jongeren en doorstromers kiezen nu voor vertrek uit Burgum omdat er geen plek is. "Met het oog op het schrijnende woningtekort dient men onmiddellijk te beginnen met het ontwikkelen van een plan waarbij besloten wordt een serie woningen te bouwen in de categorie 'doorstromers'." Dit zijn huizen tussen de 200.000 en 300.000 euro. "Dit in combinatie met een 2- of 3-laags appartementsgebouw met 2 kamer appartementen in de huur- of zelfs koopsector voor de jongvolwassenen."

"De gemeente kan natuurlijk wel degelijk kiezen om daarnaast ook verder te gaan met het ontwikkelen van De Warren. Ook al wordt er nog steeds gesproken van woningen voor alle doelgroepen, moet men realistisch zijn en zelf ook weten dat dit niet haalbaar is." zo schrijft Jaap Kingma.

