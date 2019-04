Miljoenen uit Achtkarspelen naar 'groot Dokkum'?

Publicatie: za 27 april 2019 16.50 uur

BUITENPOST - De lokale politiek in Burgum en Buitenpost sprak donderdagavond over de investering van een kleine 3 miljoen euro. Het geld is bestemd voor Noordoost Friesland maar men vreest dat het meeste geld verdwijnt in het project Holwerd aan zee en het bedrijfsleven in Dokkum.

Het gaat allemaal om de Regiodeal en de Versnellingsagenda. Er is ruim 57 miljoen euro beschikbaar om de regionale economische structuur te versterken. Het meeste geld betreft provinciale en landelijke subsidies. Voorwaarde is dat de vier regionale gemeenten gezamenlijk 5.7 miljoen euro bijdragen. Holwerd aan Zee krijgt minimaal 5 miljoen euro en 20 miljoen euro gaat naar de Versnellingsagenda.

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân gingen eerder al unaniem akkoord met hun investering. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen moesten donderdag besluiten of ze bereid waren om geld beschikbaar te maken voor het project. Als één van de twee gemeenten niet akkoord gaat, dan gaat de deal niet door.

Tytsjerksteradiel stemt voor

De raad van Tytsjerksteradiel was als eerste aan de beurt en bij deze gemeente gaat het om een kleine 1.5 miljoen euro. De heer Van der Meijden van het CDA was duidelijk: "De deal is een al rijdende trein, als we nu besluiten er geen of minder geld aan toe te kennen, brengen we deal in gevaar. Dat is geen optie." Als kanttekening gaf hij wel aan dat de agenda bij het bedrijfsleven niet echt bekend is. "Wat levert de agenda ons financieel op?" vroeg raadslid Menno Steenland (PvdA) zich hardop af.

De heer Hoekstra (VVD) was duidelijk: "Vanuit Tytsjerksteradiel hoeft er wat ons betreft geen anderhalf miljoen euro naar een voor onze gemeente ambitieloze Regiodeal. Wij zijn uiterst sceptisch over het effect van veel business cases. Ook weten we niet wat de intentie is van de provincie Fryslan om veel bedrijvigheid te halen naar dit deel van onze provincie. Kortom: wij kunnen de inwoners van Tytsjerksteradiel niet overtuigen wat zij er beter van worden als wij instemmen met dit raadsvoorstel."

Burgemeester Gebben wees vooral op de kracht van de regionale samenwerking. Wat het de eigen gemeente oplevert, is in zijn ogen niet belangrijk. Het is belangrijker wat het de regio oplevert omdat de inwoners van de gemeente in de regio werken. Hij ziet het als een heel mooi project waarbij de regio vooruit geholpen wordt.

Op de vraag van Van der Meijden over welke bedrijven uit regio meedoen, kon burgemeester Gebben alleen het bouwbedrijf Dijkstra-Draisma noemen.

Mevrouw Van Zandbergen (GL) stemde uiteindelijk met haar partij voor maar deed dat met grote aarzeling omdat de fractie niet overtuigd is wat dit de gemeente zal opleveren en of de gemeente dit kan betalen. Dit geldt ook voor de PvdA, zo liet Steenland weten. "Ik zou het jammer vinden als we later tot de conclusie komen, het is een hoop geld en we stonden erbij en keken ernaar." Alleen de VVD stemde tegen het voorstel.

In de gemeente Achtkarspelen verliep de vergadering donderdagavond anders. Een aantal partijen was kritisch op de Regiodeal omdat de eigen gemeente weinig van de miljoenen euro's terug zal zien. De heer Nicolai begon zijn betoog met een naamswijziging van zijn partij. "Foar ien kear stiet PvdA foar Partij van Achtkarspelen." Hij verwees naar ANNO, een voorganger van de Regiodeal. Het meeste geld ging destijds naar 'Groot Dokkum' zoals hij het noemt. Nicolai denkt dat het leeuwendeel van het geld ook deze keer naar Holwerd aan Zee en Groot Dokkum gaan: "Ik gun se alles mar net ten koste fan Achtkarspelen. Dat kinne wy ús net permitearje."

De heer Graansma (PVV) sloot zich bij de PvdA aan met de slogan 'Achtkarspelen eerst'. Hij vindt dat er eerst helderheid moet komen over 'hoe we hieruit springen'. Voor hem moet het minimaal meer dan lonend zijn om hierin verder te gaan. Van der Meer (FNP) vreest min of meer hetzelfde. Hij merkt op dat minimaal 5 miljoen euro naar Holwerd aan Zee gaat. "Mar bliuwt it derby?"

Burgemeester Oebele Brouwer moest de Regiodeal verdedigen en liet weten dat hij het belangrijk vindt dat de Regiodeal binnengehaald is. Hij kon de raad niet één voorbeeld geven waarbij de deal het de eigen gemeente iets oplevert. Brouwer gaf aan dat de business-cases momenteel ingevuld worden. Brouwer focuste vervolgens op de druk die op de raadsleden staat omdat de andere gemeenten - inclusief T-diel - voor de Regiodeal hadden gestemd.

Van Kammen (FNP) wilde weten welk bedrijfsleven uit de eigen gemeente meedoet. "Dat witte wy op it stuit net" aldus Brouwer. Verder liet hij de raad weten dat ze nu nog niet kunnen weten hoeveel geld waaraan besteed wordt in de komende jaren.

Achtkarspelen heeft sleutel in de hand

De gemeenteraad kwam na een uur (voorlopig) tot een ander inzicht dan de buurgemeente aangaande de Regiodeal. Er werd besloten om het besluit uit te stellen. Burgemeester Brouwer voerde de druk nog op om te melden dat er dan binnen 14 dagen een nieuwe vergadering moest plaatsvinden om het besluit te nemen. Het zou anders te laat zijn voor de Regiodeal. ChristenUnie, CDA en GBA wilden dat er dezelfde avond nog gestemd zou worden. GroenLinks, PVV, VVD, FNP en PvdA stemden - met een meerderheid - tegen. Er zal nu een nieuwe vergadering worden ingepland binnen 14 dagen.

Als de gemeenteraad besluit om de toegezegde 1.280.220 euro niet te besteden aan de Regiodeal, dan zal de Regiodeal voor geheel Noordoost Friesland van de baan zijn. Zodra één gemeente niet meedoet, vervalt de Regiodeal.