Impasse zet nieuwbouw MFC Gytsjerk 'on hold'

Publicatie: za 27 april 2019 14.30 uur

GYTSJERK - De komst van het nieuwe MFC bij het zwembad in Gytsjerk staat voorlopig 'on hold'. Het is de bedoeling dat het zwembad wordt verbouwd met een nieuwe entree, kleedruimtes en douchegelegenheid. Ook is er plek voor onder andere een ontmoetingsruimte, kinderopvang Nei 't sin en de bibliotheek. Een hogere exploitatie-last van de bibliotheek was de aanleiding van de impasse waardoor er voorlopig niet gebouwd gaat worden.

Het nieuws werd bekend nadat de VVD-fractie van Tytsjerksteradiel donderdagavond vragen stelden over de ontstane situatie. Wethouder Willemsma bevestigde de ontstane situatie. Ze gaf aan dat de gemeente een toekomstig bestendig MFC wil realiseren. De bibliotheek is de belangrijkste kostendrager en zij komen met een hogere exploitatie-last te zitten die ze niet kunnen dragen. Willemsma gaf ook aan dat de gemeente de bibliotheek niet tegemoet kan komen met geld. Zodra de bibliotheek een besluit neemt, zal duidelijk worden of de bouw door kan gaan.

De gemeenteraad stelde in 2018 nog 100.000 euro beschikbaar voor het MFC. Dit bedrag blijft in de begroting staan totdat er meer duidelijkheid is.