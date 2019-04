Brandweer Kollum naar Hongarije met blusmateriaal

Publicatie: za 27 april 2019 11.59 uur

KOLLUM - Albert Hoof en Jelle van der Valle van Brandweer Kollum zijn zaterdagmorgen vertrokken richting Hongarije. Deze keer met bluspakken en een motorspuit aanhanger. Dit jaar krijgt het materiaal een tweede leven in het dorp Ivad Heves in Hongarije. Ook nog 4 vrijwillige brandweer organisaties daar in de buurt worden van bluspakken voorzien.

De provincie Heves is een van de armste provincies van Hongarije, vrijwillige brandweerposten krijgen te weinig financiële en materiële ondersteuning vanuit de overheid, sponsoring en het professionele brandweerwezen. Vrijwilligers verdienen dat zij niet op slippers en hun korte broek een brand hoeven te bestrijden of te reageren bij calamiteiten.

Zij verdienen daarom ook persoonlijke beschermingsmiddelen om hun professionele collega’s te kunnen ondersteunen. Een kleine 8 maanden geleden is Tom Van der Spek via Facebook in contact gekomen met dhr. Albert Hoof, de ploegleider van het brandweerkorps van Kollum. Hij wist dat Kollum al meerdere contacten heeft met korpsen in Hongarije en Roemenië. Samen is deze reis op touw gezet.

