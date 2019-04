Verdachte: 'Volgende keer mag u mij een jaar geven'

vr 26 april 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Hij zag een mooi boompje staan en dacht: ‘Die kan ik wel gebruiken voor mijn nieuwe kamer’. En dus zette een Burgumer (34) op 17 november vorig jaar het olijfboompje dat buiten bij de Praxis in Drachten achterop zijn fiets. Hij kwam niet ver. De politie zag de dief fietsen en reed hem klem. Het was niet het enige wapenfeit waarvoor de man zich vrijdag voor de rechter moest verantwoorden: op 17 januari vorig jaar stal hij bij de Jumbo in Leeuwarden een fles shampoo.

Speelde met vuur

Hij zei dat hij destijds geen geld had. Hij liep in een proeftijd en speelde dus met vuur. Er hingen hem nog 90 dagen voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. Met een strafblad van 14 pagina’s is hij bovendien geen onbekende van de politie. Toch was hij naar zijn zeggen druk bezig zijn leven te beteren. ‘Ik heb mijn lesje wel geleerd na de Jumbo. We zijn nu 16 maanden verder en ik heb niets meer uitgehaald’, zei hij. Hij zou zelfs van de veelplegerslijst zijn geschrapt.

‘Ik kom hier niet weer’

Als hij de straf voorwaardelijke gevangenisstraf uit zou moeten zitten, zou hij alles kwijtraken. ‘Mijn huisje, de bewindvoering’. De reclassering had de indruk dat de man gemotiveerd is om zijn leven op te pakken. Rechter Klaas Bunk gunde hem de kans zich te bewijzen. Bunk veroordeelde hem tot vier dagen cel – die had hij al in voorarrest uitgezeten – en een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. ‘En als we u hier nu weer zien?’, vroeg Bunk. ‘Dan mag u me meteen een jaar geven. Ik kom hier niet weer’, reageerde de verdachte.