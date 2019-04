Grouster (36) in botsing met Dokkumse op N354

Publicatie: vr 26 april 2019 14.16 uur

REDUZUM - Een 20-jarige automobiliste uit Dokkum is donderdagavond gewond geraakt nadat ze werd werd aangereden op de Snitserdyk (N354) bij Reduzum. Het slachtoffer werd rond 20.15 uur aangereden terwijl ze over de weg vanuit Sneek richting de A32 reed. Op de kruising onder Reduzum kreeg ze geen voorrang van een 36-jarige autobestuurder uit Grou. Deze bestuurder kwam vanuit Jirnsum de weg oprijden. Een aanrijding was het gevolg.

De 20-jarige bestuurster is voor behandeling per ambulance naar het

MCL in Leeuwarden gebracht. Uit de speekseltest van de politie bleek dat de 36-jarige man uit Grou onder invloed van THC was. Van hem is een bloedproef afgenomen. De voertuigen raakten beschadigd.