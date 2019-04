Verhuurder loods draait op voor wietplantage

Publicatie: vr 26 april 2019 12.30 uur

LEEUWARDEN - ‘Wees op je hoede als je een loods verhuurd!’. Dat was, tussen de regels door, de boodschap voor een 58-jarige inwoner van Twijzel. De man werd vrijdag door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat in zijn loods aan de Adonisweg in Leeuwarden in februari vorig jaar een in werking zijnde hennepkwekerij met 343 wietplanten was aangetroffen.

Op de blaren zitten

De Twijzeler zei dat hij de loods verhuurd had en er verder niet van de op hoogte was geweest wat de huurder er daarna mee had gedaan. Daar nam de rechter geen genoegen mee. ‘Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten’, zei Bunk. De Twijzeler had de loods verhuurd aan iemand met een wel heel erg doorsnee achternaam: De Vries. ‘Een algemenere naam kun je niet bedenken’, zei Bunk. De verdachte kende de man niet, de huurder had gezegd dat hij de loods voor opslag wilde gebruiken.

Acht weken oud

In plaats daarvan werd er een professionele wietplantage gebouwd, met ruim 300 planten. De stroom werd buiten de meter om afgenomen. De politie kwam de kwekerij begin februari vorig jaar op het spoor. De Twijzeler had de loods een paar maanden eerder verhuurd. De politie schatte dat de aangetroffen wietplanten ongeveer acht weken oud waren. Een volgroeide oogst zou zo’n 30.000 euro op kunnen brengen.

Verkeerde keus gemaakt

De Twijzeler heeft de rekening van de illegaal afgetapte stroom moeten betalen. Dat kwam uit op een bedrag van 4600 euro. Hij is nog steeds bezig met afbetalen. Zij advocate vond dat hij moest worden vrijgesproken, maar daar ging de rechter niet in mee. ‘U hebt een verkeerde keus gemaakt’, stelde Bunk. ‘U bent in vergaande mate naïef geweest, maar de consequenties komen geheel en al voor uw rekening’. De Twijzeler heeft de loods verkocht.