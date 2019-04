Voetgangster (44) aangereden in Grou

Publicatie: vr 26 april 2019 12.15 uur

GROU - Op de rotonde Stationsweg/Oedsmawei in Grou werd donderdagavond een 44-jarige voetgangster uit Grou aangereden door een 21-jarige plaatsgenoot. De automobilist zag omstreeks 22.35 uur de vrouw over het hoofd en een aanrijding was het gevolg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De 21-jarige man bleek wel een beetje alcohol genuttigd te hebben. De score was echter onder de gestelde norm.