Oud-burgemeester Gerbrandy geridderd

Publicatie: vr 26 april 2019 12.11 uur

LEEUWARDEN - Oud-burgemeester Gerben Gerbrandy (66, Gauw) van Achtkarspelen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen vrijdagochtend opgespeld door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok op het Provinsjehûs in Leeuwarden. Gerbrandy kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet met grote maatschappelijke betekenis voor de Friese taal en voor zijn werk als vrijwilliger op vele terreinen.

In verschillende overlegorganen heeft Gerbrandy zich sterk gemaakt voor een betere positie voor de Friese taal. Daarnaast was hij vanaf midden jaren tachtig actief voor onder meer de FNP, het dorpshuis in Gauw, de kerkenraad, Amnesty International en oude molens. Momenteel zet hij zich nog in voor meer glasvezel in Fryslân en voor de Freonen van Fossylfrij Fryslân.

Hij was tot zijn pensionering begin dit jaar zes jaar burgemeester van Achtkarspelen. Daarvoor was hij twee jaar raadslid van Súdwest-Fryslân en twaalf jaar wethouder van de inmiddels opgeheven gemeente Wymbritseradiel.