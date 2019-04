Politie: geen politiepost in Surhuisterveen

Publicatie: do 25 april 2019 15.56 uur

SURHUISTERVEEN - Er komt geen vestiging van een politiepost in Surhuisterveen. Dat heeft de politie Noord-Nederland laten weten aan de gemeente Achtkarspelen. De gemeente had als streven om in Surhuisterveen een politiepost te openen. Het wordt vermeld in het coalititieakkoord 2018-2022.

Volgens de politie bieden digitale mogelijkheden zowel burger als politie kansen op een tijd- en plaats- onafhankelijke dienstverlening. De politie wordt dus minder afhankelijk van gebouwen. Ook speelt bij de politie een bezuiningsronde van 76.5 miljoen euro op huisvesting een rol.

In de praktijk kan er bij 'simpele' zaken online aangifte gedaan worden. Bij grotere zaken moet er telefonisch een afspraak gemaakt worden en kan er meestal binnen enkele dagen aangifte op het bureau gedaan worden.

Vanuit de huidige locaties in Dokkum, Burgum en Buitenpost denkt het basisteam van de politie het werkgebied in Noordoost Friesland te bestrijken. Ook kan een nabijgelegen team zoals bijvoorbeeld Drachten in geval van nood snel ter plaatse zijn om te ondersteunen. Voor geplande evenementen zoals bijvoorbeeld een wielerronde kan en zal waar nodig ondersteuning worden geleverd vanuit de

gehele eenheid Noord-Nederland.