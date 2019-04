Potloodventer: 'Hand op de bijbel, ik was het niet

Publicatie: wo 24 april 2019 13.44 uur

LEEUWARDEN - Twee vrouwen die op 2 september vorig jaar hun hondjes uitlieten bij het Boppefjild bij Olterterp, schrokken zich een hoedje toen ze onverhoeds werden geconfronteerd met een potloodventer. De man stond naast het bospad met zijn broek op de knieën en zwiepte zijn penis in het rond. Ondanks de grote schrik had een van de dames de tegenwoordigheid van geest om een foto van de potloodventer te maken voor hij wegfietste.

Hand op de bijbel

Degene die op de foto stond zat woensdag tegenover politierechter Marijke Jansen. De man, een 56-jarige Drachtster, ontkende echter in alle toonaarden dat hij zijn geslachtsdeel aan de dames had laten zien. ‘Ik sta met mijn oren te klapperen. Ik zweer met de hand op de bijbel en op het graf van mijn moeder dat ik dat niet heb gedaan. Dit past niet bij mij, ik ben een preutse en verlegen jongen’, zei de Drachtster.

Liegen dat ze barsten

Volgens hem had hij de dames aan zien komen en was hij keurig naast het bospad gaan staan om ze te laten passeren. Vervolgens was hij weer op de fiets gestapt. ‘Ze hebben het verhaal uit hun duim gezogen, ze liegen dat ze barsten’, zei de Drachtster over de twee vrouwen die aangifte hadden gedaan. Officier van justitie Charlotte Cromwell hechtte de meeste waarde aan wat de vrouwen hadden verteld.

Geen hoger beroep

Rechter Jansen dacht er ook zo over. ‘Anders is het onverklaarbaar dat zij contact opnamen met de politie. Uit hun verklaringen blijkt dat ze echt aangedaan waren’. De rechter legde een boete op van 250 euro. Hetzelfde bedrag was de Drachtster in eerste instantie ook als transactie aangeboden. Hij had de transactie niet betaald omdat hij het niet eens was met de beschuldigingen. Nadat de rechter vonnis had gewezen zei hij dat hij geen hoger beroep zou aantekenen.