Man (28) geslagen met ijzeren ketting

Publicatie: di 23 april 2019 15.39 uur

KOLLUM - De politie is op zoek naar een man die een 28-jarige man met een ijzeren ketting en hangslot sloeg. De mishandeling vond plaats op woensdag 10 april om 15.20 uur aan de Johannes Bogermanstraat tegenover Colleheim in Kollum.

Het slachtoffer wilde het gesprek aangaan met een andere man van ongeveer dezelfde leeftijd. Deze sloeg hem vol in zijn gezicht met de ketting. De dader is hierna weggerend en het slachtoffer is door een voorbijgangster naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost gebracht.

De politie is nu op zoek naar getuigen en de voorbijgangster. Deze vrouw had lang blond haar, droeg een bril en reed in een kleine grijze auto. Ook mogelijke getuigen worden opgeroepen om zich te melden.