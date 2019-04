Paasfeest bij 'De Spitkeet' in Harkema

Publicatie: ma 22 april 2019 20.38 uur

HARKEMA - Tweede paasdag betekent bij De Spitkeet eieren zoeken. Zo langzamerhand is het traditie dat deze activiteit op paasmaandag bij De Spitkeet wordt georganiseerd.

Vanaf 10.00 uur 's ochtends kon er naar eieren worden gezocht. Wanneer er 5 eieren waren gevonden, konden de eieren bij de paashaas worden ingeleverd voor een echt ei om te beschilderen. Verder waren er ook gouden eieren verstopt. Deze konden worden ingeleverd tegen een leuke verrassing.

Naast het eieren zoeken, konden ook de huisjes worden bekeken. Vrijwilligers vertelden over het Themapark en over het leven van de mensen die in de huisjes hebben gewoond.

FOTONIEUWS