Paaseieren zoeken in Kollum

Publicatie: ma 22 april 2019 18.42 uur

KOLLUM - Omdat dit jaar Pasen in de feestweek valt is het voor de organisatie ook een traditie om dan ook paaseieren te gaan zoeken. Op Paasmaandag om 11:00 uur hadden zich al vele kinderen en ouders verzameld bij de Sporthal om samen naar een onbekende locatie wandelen waar de paashaas in alle vroegte de 400 eieren had verstopt.

Na een wandeling van ongeveer 10 minuten werd bekend dat de eieren, waaronder drie gouden, verstopt lagen rondom het Hertenkamp en het Wilhelminapark. Er werd fanatiek gezocht rondom het Hertenkamp en het Wilhelminapark.Na afloop was de prijsuitreiking in de Sporthal.

De drie gouden eieren waren gevonden door: Naomi Spoelstra, Stefan Hoving en Frouke en Maaike van Assen. De meeste eieren werden gevonden door Pepijn Diemer (29 eieren), tweede werd Sanne Iedema (22 eieren) en derde werd Joyden de Boer (21 eieren)

