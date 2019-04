Auto's in botsing in Kollum

Publicatie: vr 19 april 2019 17.41 uur

KOLLUM - Op de kruising van de Johannes Bogermanstraat met de Eyso de Wendtstraat in Kollum zijn vrijdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een voorrangsfout was de aanleiding.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De voertuigen raakten flink beschadigd.

