Crowdfund: Weekblad Actief haalt 125.000 euro op

Publicatie: do 18 april 2019 14.09 uur

BURGUM - Actief Media Beheer BV uit Burgum heeft donderdag met succes 125.000 euro opgehaald via Collin Crowdfund. Het bedrag wordt voor 5 jaar geleend en investeerders ontvangen 9% rente. Binnen een uur was de leningaanvraag volgeschreven door 71 investeerders. Deze snelheid is vrij gebruikelijk bij de meeste crowdfund-acties op het platform. Actief Media Beheer BV is eigenaar van Weekblad Actief en het nieuwe bedrijf De Mediastrateeg.

De crowdfunding wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de Actief+ 3.0 app en de ontwikkeling van de online business onder de naam De Mediastrateeg. Actief Media beheer B.V. verwacht in 2019 een omzet van 2 miljoen euro te draaien. In 2018 was de omzet ongeveer 1.6 miljoen euro.