Politie waarschuwt voor 'Engelse asfalteerders'

Publicatie: wo 17 april 2019 13.50 uur

DRACHTEN - De politie van Drachten waarschuwt voor 'Engelse asfalteerders'. Ze zijn volgens de politie in de afgelopen week actief geweest op meerdere locaties rondom Drachten. Zo waren ze onder andere actief in Augustinusga. Ze probeerden bij café Stynsgea om hun diensten aan te bieden (zie foto).

De personen, veelal Engelsen of Schotten rijden in verschillende voertuigen met buitenlandse kentekens en bieden vaak goedkope klussen aan zoals asfalteren, schilderen en dakreparaties. Wanneer men ingaat op deze aanbieding is volgens de politie de kans groot dat er allerlei gebreken worden geconstateerd, welke daar voor niet aanwezig waren. "Tegen bijbetaling wordt dit dan ook verholpen. Echter tegen een veel te hoge prijs. Mocht u het hier dan niet mee eens zijn dan ontstaat er vaak een conflict met deze personen." zo laat de politie weten.

Het advies van de politie is om geen zaken met deze personen te doen. De politie roept ook de bevolking op om te bellen. In de praktijk kan de politie weinig tegen de mannen doen omdat ze in eerste aanleg geen strafbare feiten plegen.