Kindcentrum Oosternijkerk/Niawier stap dichterbij

Publicatie: wo 17 april 2019 10.52 uur

OOSTERNIJKERK - Het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft ingestemd met de locatie voor het nieuwe Kindcentrum 'Wrâldwizer' in Oosternijkerk op de locatie van de bestaande school CBS Foeke Sjoerds Skoalle. Dit betekent dat het kindcentrum voor Oosternijkerk en Niawier een stap dichterbij is gekomen.

In samenspraak met de dorpsbelangen Oosternijkerk, Niawier en Nes en het schoolbestuur Arlanta zijn zes locaties beoordeeld middels een locatie-onderzoek. De huidige locatie van de school in Oosternijkerk kwam als beste uit de bus.

Het nieuwe Kindcentrum is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. Dat betekent dat binnen de het Kindcentrum een nauwe samenwerking bestaat tussen school en voorschoolse en buitenschoolse opvang, en tussen school en voortgezet onderwijs.

Nu de locatie bekend is, kan de volgende stap in het proces worden genomen om te komen tot een nieuwe basischool. Hiervoor zal een programma van eisen voor de nieuwe school gemaakt worden, samen met de mr, ouders en leerkrachten. De planning is dat vanaf eind zomer 2020 gestart kan worden met de bouw van de school.