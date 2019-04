Beroepsverbod voor tatoeÃ«erder wegens verkrachting

Beroepsverbod voor tatoeëerder wegens verkrachting

di 16 april 2019

LEEUWARDEN - Een 45-jarige tatoeëerder uit Tolbert die twee weken geleden terechtstond op verdenking van aanranding en verkrachting, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 15 maanden cel plus negen maanden voorwaardelijk, proeftijd drie jaar. De man kreeg een beroepsverbod opgelegd voor de duur van 75 maanden.

Clit-piercing

De Tolberter heeft in 2017 en 2018 in zijn tattooshop in Groningen drie vrouwen aangerand en verkracht. Twee vrouwen werden gevingerd bij het zetten van een zogeheten clit-piercing. De man gaf twee zaken toe, maar de rechtbank achtte alle drie aangiftes bewezen. De man had verklaard dat hij in ‘een soort roes’ raakte als hij de vrouwen in de intieme zones aanraakte.

‘Zeer belast verleden’

Hij is eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten. In 2012 kreeg hij in hoger beroep acht maanden cel voor vier aanrandingen. Door wat de rechtbank ‘een zeer belast verleden’ noemde, hij heeft onder andere in de jeugdprostitutie gezeten, en doordat bij hem een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens is geconstateerd, is de Tolberter verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen. Het beroepsverbod is voor vijf jaar, plus de celstraf van 15 maanden.